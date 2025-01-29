Предки були переконані, що сіль – це одна з небагатьох речей, які нізащо не можна нікому позичати. А найгірше могло трапитися, якщо людина потім вирішить повернути цей "борг" – начебто це може призвести до численних неприємних наслідків, повідомляє 24 Канал.
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Чому не можна позичати сіль?
Вважалося, що якщо віддати сіль людині – це до швидкої сварки з нею. Окрім того, коли ви віддаєте комусь сіль "у борг" – так ви передаєте безповоротно і позитивну енергію та спустошуєте будинок, після чого він ослабне і духовно, і фізично. Окрім того, солоні кристали можуть накопичувати не тільки позитив, але й негатив.
Також предки вірили, що саме сіль з усіх продуктів використовують у різних обрядах чаклуни і відьми. Існувала прикмета і про те, що, віддаючи сіль, ви ризикуєте залучити у дім безгрошів'я та бідність.
Вірили і у те, що сіль може ображатися, мстити. І якщо з легкістю розлучаєтеся з нею, не цінуєте її – тоді можете отримати чимало неприємностей у майбутньому. Тож позичати сіль точно не можна.
Сіль позичати не можна / Фото Pexels
Але це не значить, що ви маєте відправити свого сусіда назад з пустими руками, якщо він попросить у вас трохи солі. Натомість ви можете подарувати її, віддати просто так. А ще краще буде попросити за продукт символічну плату – однієї копійки буде цілком достатньо, щоб нейтралізувати усі можливі негаразди.
Та запам'ятайте: після заходу сонця давати сіль не можна нікому і нізащо – це прикмета, що віщує не тільки сварки і бідність, але й набагато більші неприємності.
Окрім того, існує і ще кілька речей, які не радять позичати сусідам:
- Гроші. Народні прикмети свідчать, що так можна випадково віддати свою фінансову удачу. Особливо небезпечно позичати гроші після заходу сонця, перед великими святами та в понеділок.
- Хліб. Позичати його потрібно з великою обережністю. Ніколи не можна віддавати останній шматок хліба, а також робити це з порога – так можна накликати бідність та проблеми зі здоров'ям.
- Посуд. Якщо сусідка просить у вас каструлю чи тарілку, краще подарувати її, або ж продати за символічну плату – інакше можна порушити гармонію в родині. А якщо повертаєте позичений посуд, обов'язково у нього щось покладіть.