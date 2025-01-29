Чому ніколи не можна позичати сіль: про відповідь знають одиниці

Можливо, вам доводилося чути про повір'я, начебто не можна позичати сіль сусідам та знайомим. Втім, далеко не всі знають, звідки воно взялося.

Предки були переконані, що сіль – це одна з небагатьох речей, які нізащо не можна нікому позичати. А найгірше могло трапитися, якщо людина потім вирішить повернути цей "борг" – начебто це може призвести до численних неприємних наслідків, повідомляє 24 Канал.

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Чому не можна позичати сіль?

Вважалося, що якщо віддати сіль людині – це до швидкої сварки з нею. Окрім того, коли ви віддаєте комусь сіль "у борг" – так ви передаєте безповоротно і позитивну енергію та спустошуєте будинок, після чого він ослабне і духовно, і фізично. Окрім того, солоні кристали можуть накопичувати не тільки позитив, але й негатив.

Також предки вірили, що саме сіль з усіх продуктів використовують у різних обрядах чаклуни і відьми. Існувала прикмета і про те, що, віддаючи сіль, ви ризикуєте залучити у дім безгрошів'я та бідність.

Вірили і у те, що сіль може ображатися, мстити. І якщо з легкістю розлучаєтеся з нею, не цінуєте її – тоді можете отримати чимало неприємностей у майбутньому. Тож позичати сіль точно не можна.



Сіль позичати не можна / Фото Pexels

Але це не значить, що ви маєте відправити свого сусіда назад з пустими руками, якщо він попросить у вас трохи солі. Натомість ви можете подарувати її, віддати просто так. А ще краще буде попросити за продукт символічну плату – однієї копійки буде цілком достатньо, щоб нейтралізувати усі можливі негаразди.

Та запам'ятайте: після заходу сонця давати сіль не можна нікому і нізащо – це прикмета, що віщує не тільки сварки і бідність, але й набагато більші неприємності.

Окрім того, існує і ще кілька речей, які не радять позичати сусідам: