Почему никогда нельзя занимать соль: об ответе знают единицы

Возможно, вам приходилось слышать о поверье, будто нельзя одалживать соль соседям и знакомым. Впрочем, далеко не все знают, откуда оно взялось.

Предки были убеждены, что соль – это одна из немногих вещей, которые ни за что нельзя никому одалживать. А хуже всего могло случиться, если человек потом решит вернуть этот "долг" – вроде бы это может привести к многочисленным неприятным последствиям, сообщает 24 Канал.

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Почему нельзя одалживать соль?

Считалось, что если отдать соль человеку – это к скорой ссоре с ним. Кроме того, когда вы отдаете кому-то соль "в долг" – так вы передаете безвозвратно и положительную энергию и опустошаете дом, после чего он ослабнет и духовно, и физически. Кроме того, соленые кристаллы могут накапливать не только позитив, но и негатив.

Также предки верили, что именно соль из всех продуктов используют в различных обрядах колдуны и ведьмы. Существовала примета и о том, что, отдавая соль, вы рискуете привлечь в дом безденежье и бедность.

Верили и в то, что соль может обижаться, мстить. И если с легкостью расстаетесь с ней, не цените ее – тогда можете получить немало неприятностей в будущем. Поэтому занимать соль точно нельзя.



Соль занимать нельзя / Фото Pexels

Но это не значит, что вы должны отправить своего соседа обратно с пустыми руками, если он попросит у вас немного соли. Вместо этого вы можете подарить ее, отдать просто так. А еще лучше будет попросить за продукт символическую плату – одной копейки будет вполне достаточно, чтобы нейтрализовать все возможные проблемы.

Но запомните: после захода солнца давать соль нельзя никому и ни за что – это примета, предвещающая не только ссоры и бедность, но и гораздо большие неприятности.

Кроме того, существует и еще несколько вещей, которые не советуют одалживать соседям: