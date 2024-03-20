Чому не можна садити калину біля будинку або у дворі: народні прикмети розкриють таємницю

Калину часто називають символом України. Однак її можна садити не скрізь.

Ще здавна, калину вважали енергетично сильною. Мовляв, вона може навіть впливати на долю та здоров'я людини.

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Калина може залучати як успіх, щастя та добробут, так і навпаки – горе, хвороби та біди. Тому наші предки з обережністю і повагою ставилися до неї та садили лише згідно з прикметами.

Чому не можна садити калину біля будинку або у дворі

Народні прикмети стверджують, що садити калину біля будинку не можна, позаяк вона:

притягуватиме негативну енергетику, чаклунів й духів, які можуть нашкодити власникам оселі та їхньому майну;

може накликати смерть та хвороби на власників та їхніх близьких родичів;

може спричинити непорозуміння та сварки, особливо між подружжям, яке згодом може розлучитися.

Також не варто садити калину біля хати, бо її часто висаджували на могилах, прикрашали квітами та ягодами труни, а також проводили обряди. Тому вона асоціюється з трауром, смутком та похованням.



Калину можна садити не скрізь / Фото Unsplash

Де можна садити калину

Калину можна садити на ділянці, але якомога далі від будинку. Найкраще місце – на межі подвір'я. Тоді вона слугуватиме захисним бар'єром від негативної енергії, злих духів та вроків.

Також калину можна садити біля джерела або криниці. Адже вона очищає воду від шкідливих домішок й робить її смачнішою.

На калину позитивно впливають малина, шипшина, глід або смородина. Вони зменшують її негативну енергію.