Не садіть папороть біля будинку: вона приносить лише проблеми

Окрім домашньої папороті, яку ми звикли вирощувати вдома в горщиках, є ще й папороть садова. Вона має чимало мінусів, тому її краще не садити біля дому.

Папороть є зовсім невибагливою рослиною та здатна прийнятися навіть там, де б інші рослини не росли. Вона гарно розростається та є красивою зеленню. На перший погляд здається, що вона не може принести ніякої шкоди, але це не так.

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Плюси та мінуси папороті

Найчастіше її садять в саду, вздовж парканів чи стежок. Рослина не вимагає багато сонця чи регулярного поливу. Папороть здатна відлякати шкідників та комах – мух, тарганів і клопів.

Але попри це, існують певні забобони, які кажуть, що рослина негативно впливає на життя мешканців, які посадять її біля дому. Якщо ж ви не вірите в це, то є інші об’єктивні причини.

Папороть має потужне та розгалужене коріння, яке здатне проникнути у фундамент та руйнувати його.



Папороть здатна приваблювати кліщів / Фото Pexels

Окрім того, рослина випаровує багато вологи, тому якщо посадити її близько до будинку, то підвищена вологість призведе до цвілі. Папороть справді відлякує мух і клопів, але приваблює інших комах. Вона може стати прихистком для кліщів, які є небезпечними для людей.

А ще рослина може викликати алергію у людей, які до неї схильні. Папороть настільки сильно розростається, що може витіснити з ділянки інші культури, тож її не варто садити не лише біля квітів, але й на городі, якщо не хочете, щоб рослина почала стримувати ріст рослини.