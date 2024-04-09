Папоротник является совсем неприхотливым растением и способен приняться даже там, где бы другие растения не росли. Он хорошо разрастается и является красивой зеленью. На первый взгляд кажется, что он не может принести никакого вреда, но это не так.

Читайте также Плохое соседство овощей: какие растения нельзя сажать рядом

Плюсы и минусы папоротника

Чаще всего его сажают в саду, вдоль заборов или тропинок. Растение не требует много солнца или регулярного полива. Папоротник способен отпугнуть вредителей и насекомых – мух, тараканов и клопов.

Но несмотря на это, существуют определенные суеверия, которые говорят, что растение негативно влияет на жизнь жителей, которые посадят его возле дома. Если же вы не верите в это, то есть другие объективные причины.

Папоротник имеет мощные и разветвленные корни, которые способны проникнуть в фундамент и разрушать его.



Папоротник способен привлекать клещей / Фото Pexels

Кроме того, растение испаряет много влаги, поэтому если посадить его близко к дому, то повышенная влажность приведет к плесени. Папоротник действительно отпугивает мух и клопов, но привлекает других насекомых. Он может стать прибежищем для клещей, которые опасны для людей.

А еще растение может вызвать аллергию у людей, которые к ней склонны. Папоротник настолько сильно разрастается, что может вытеснить с участка другие культуры, поэтому ее не стоит сажать не только возле цветов, но и на огороде, если не хотите, чтобы растение начало сдерживать рост растения.