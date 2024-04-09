Известно, что практика сочетания некоторых растений-компаньонов полезна тем, что вместе они могут отпугивать вредителей, поощрять опылителей, добавлять в почву азот и тому подобное.

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Но вам нужно учесть, что некоторые растения просто не могут существовать на грядке. Эксперты даже вывели несколько пар, которые нельзя сажать рядом.

Лук и фасоль

Лук потребляет много азота, поэтому может подавлять рост других растений и даже забирать все питательные вещества.

Помидоры и картофель

Эти культуры плохо употребляются на одной грядке. Они оба относятся к семейству пасленовых и восприимчивы к одинаковым вредителям и болезням. Рекомендуется каждый год помидоры высаживать на новом участке.

Клубника и капуста

Крестоцветные привлекают к себе капустников, которые способны заразить клубничные грядки, а это плохо повлияет на урожайность ягод.



Капусту нельзя сажать рядом с клубникой / Фото Pexels

Помидоры и кукуруза

Эти растения не являются хорошими соседями на грядке. Оба они уязвимы к кукурузным ушным червям, которые еще называют томатными. Если посадить их вместе, то вредители уничтожат кукурузу и помидоры.

Картофель и кабачки

Не стоит сажать вместе эти овощи, потому что они требуют большого потребления азота. Из-за того, что картофель растет быстрее, он может украсть питательные вещества из почвы, а это приведет к голоданию кабачков.

Укроп и морковь

Они могут перекрестно опыляться, поэтому вкус укропа может быть странным. А еще у них одинаковые проблемы с вредителями и болезнями, которые только усиливаются от их соседства.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Капуста и помидоры

Нельзя сочетать капусту с помидорами, поскольку последний овощ способен замедлить рост капусты. Их соседство может привести к уменьшению количества урожайности.