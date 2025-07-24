Чому не можна садити тую біля дому: про цю прикмету знають не всі

Туї – це гарні декоративні дерева, які досить часто висаджують у дворі. Ось тільки народні прикмети стверджують, що робити так точно не варто. Виявляється, це може призвести до кількох несподіваних наслідків.

Чимало людей хочуть, аби двір виглядав незвично та зелено – незалежно від пори року, повідомляє 24 Канал. І туї на подвір'ї можуть забезпечити і те, і те – ось тільки народні прикмети стверджують, що садити у дворі їх не варто.

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Чи можна садити тую біля дому?

Городники з досвідом переконані, що туя – це не найкраще дерево для двору. Чимало людей вважають, що місце цій рослині на клумбах, у міських парках, але не на дачній ділянці. І є кілька причин, чому радять утриматися від її посадки.

Зокрема, вона забирає досить багато поживних речовин з ґрунту, і через це може збіднити його. Окрім того, дерево пов'язують з потойбічними силами та неприємностями.

Перш за все, часто тую називають деревом смерті – через те, що вона завжди зелена та невибаглива у догляді, тую часто садять на кладовищах, і через це з деревом викликають негативні асоціації.



Туя пов'язана з багатьма прикметами / Фото Pexels

Окрім того, існує повір'я про те, що туя може забирати життєві сили людей, що живуть у домі – і начебто якщо дерево зав'яне, то це принесе хворобу людині, яка його посадила. Окрім того, існує прикмета й про те, що якщо туя переросте вікна дому, тоді дівчата, що живуть в ньому, не вийдуть заміж.

До слова, раніше ми вже розповідали, які квіти можна посадити у саду, аби вони росли протягом багатьох років.

Втім, є й кілька практичних причин, чому треба з обережністю поставитися до посадки туї. Передусім, чимало хвойних дерев, і туя також, можуть бути переносниками іржі – і через це ви ризикуєте залишити усю свою ділянку без врожаю. Окрім того, якщо посадити дерево надто близько до будинку, його коріння може пошкодити фундамент.