Езотерики вірять, що різні кути в домі мають різні енергетичні властивості, а гострі кути можуть випромінювати негативну енергію та пригнічувати людину, повідомляє 24 Канал.

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Чому не можна сидіти на куті?

У народі вірять, що якщо людина сидітиме на куті за столом, тоді вона почне швидко стомлюватися та дратуватися. А також вірять, що ці частини меблів збирають та концентрують негативну енергію.

Вірять також, що заборонено сидіти за кутом столу незаміжнім дівчатам – начебто тоді вони не зустрінуть кохання та не вийдуть заміж.

Також стародавній забобон тягнеться корінням у вірування, що на кутах стола любили сидіти демони та злі духи. І коли людина займала це місце, вона проганяла цих духів, що зрештою призводило до негараздів.



На куті стола сидіти не можна / Фото Pexels

До речі, забобон існує не тільки в українській культурі – на сході також вірили, що сидіння на куті приносить нещастя, тож намагалися цього уникати. Вірили також, що якщо сидіти на куті, тоді людина не матиме дітей.

До речі, раніше ми розповідали, що робити зі старим віником, аби уникнути негараздів. Адже просто викидати його точно не можна.

А якщо чужа людина сяде на куті стола в домі, тоді родині слід очікувати усіляких проблем та негараздів, сварок та конфліктів. Чимало людей і взагалі вважають це таким собі прокляттям.

Втім, є й кілька практичних причин, через які не варто сидіти на куті столу. По-перше, так збільшується ризик падіння, особливо для дітей. І в такому випадку простіше отримати травму. Окрім того, сидіти на куті стола просто незручно, це може призвести до болю в спині чи шиї.