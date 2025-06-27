Цей жест може зіпсувати вашу долю: чому не можна стукати по столі

Стук по столі – це не просто звичка чи жест для привернення уваги. У народних прикметах і забобонах така дія має особливе значення, яке може вплинути на долю людини.

Що про цей жест говорять прикмети – розкаже 24 Канал.

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У традиційній українській культурі стіл – це символ родинного вогнища, місце, де збирається вся сім'я, приймається їжа, ведуться важливі розмови. Стукати по ньому вважалося не просто неввічливим, а навіть небезпечним з погляду енергетики.

Що говорять прикмети

За різними прикметами стукати по столу може:

призвести до сварки. Наші предки вірили, що такий жест може "розбудити" конфлікти в родині або на роботі;

викликає біду або погані новини. Вважалося, що стуком по столу можна накликати на дім неприємності.

Попри поширення раціонального мислення, багато людей і досі інстинктивно уникають стукання по столу, особливо дерев'яного.

Цікаво! Стук по столу часто сприймається як прояв нетерпіння, зневаги або бажання домінувати в розмові. Якщо мовиться про трапезу, ділову зустріч або навіть неформальне спілкування, подібні жести вважаються грубими – стіл асоціюється зі спокоєм і повагою до присутніх.



Стіл – це символ родинного вогнища / Фото Unsplash

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