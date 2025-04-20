Великоднє свято має чимало традицій, яких треба дотримуватися, пише 24 Канал. Освячені залишки пасхальних страв не можна викидати, втім яєчній шкаралупі можна знайти вигідне застосування.

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Що робити зі шкаралупою від яєць

Наші предки дуже уважно ставилися до шкаралупи яєць та вважали, що викидати її – це гріх. Дозволяється залишки від яєць закопувати в полі, на городі чи в саду. Вважалося, що таке благословення зробить землю родючою.

Шкаралупу можна перемолоти й додати до курячого корму. Це впливає міцність курячих яєць. А в деяких регіонах свячену шкаралупу ховають за іконами, а в Галичині є традиція закидати шкаралупу на стріху, щоб привабити до оселі позитивні та щасливі події.



Заборонено викидати в сміття шкаралупу від яєць / Фото Pexels

Є навіть ритуал, який полягає в тому, щоб подрібнену шкаралупу поставити в мішечок червоного кольору. Цю річ потрібно повісити біля входу в оселю чи ставити під подушку маленьким дітям. Кажуть, що шкаралупа в тканині має особливу силу й допоможе одужати хворій людині.

Зверніть увагу! Паску освячували у великодньому кошику в церкві, тому її категорично не можна викидати у сміття. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Якщо на великодніх яйцях була наліпка з ликом Ісуса Христа чи інших святих, то такий декор потрібно спалити, а попелом посипати город. Викидати в смітник цю річ заборонено.