Паска та яйця освячувалися у великодньому кошику в церкві, тому їх категорично не можна викидати у сміття. Колись шкаралупу від яєць використовували як оберіг від лихого ока.

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Що робити зі шкаралупою та крихтами паски

Поскладайте подрібнену шкаралупу в маленький мішечок з бавовняної тканини червоного кольору. Його треба поставити дітям під подушки чи повішати біля входу в будинок. Також люди колись ставили мішечок в узголів’я на ліжку хворому та вірили, що це допоможе одужати.

До крихти паски люди ставляться з особливою шаною, як до святині. Священник благословив їх під час освяти, тому категорично їх не можна просто так викидати в смітник.

Харчові рештки (крихти паски та шкаралупу) зберіть в тарілку та закопайте в землю на тій ділянці, де найменше ходять. Це можна зробити навіть на городі.



Не викидайте крихти паски та яєчну / Фото Pexels

Окрім того, останні роки стало дуже модним прикрашати великодні крашанки наліпками із зображенням Ісуса Христа, Діви Марії чи інших святих. Священники взагалі не радять використовувати такий декор, однак якщо він у вас вже є, то викидати його заборонено. У такому випадку просто закопайте його в землю.

Якщо у вас є лише крихти від паски, їх можна зібрати та віддати птахам чи домашнім тваринам.

А от шкаралупу можна використати як добриво на городі. Просто закопайте її поруч з висадженими квітами чи посипте шкаралупою грядки, на яких найчастіше бувають слимаки. Дачники кажуть, що яєчна шкаралупа здатна їх відлякати.