Чому не можна викидати старий гаманець: про наслідки знають не всі

З часом навіть найбільш якісні гаманці зношуються, і їх доводиться замінювати на нові. І може виникнути логічна думка позбутися попереднього, та викидати його езотерики все ж не радять.

Народна мудрість стверджує, що ніколи не можна викидати старий гаманець – навіть якщо він зносився до дірок, а ви вже придбали новий і чудовий на заміну, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Але чому цього не можна робити, і якими будуть наслідки – знають одиниці.

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Чому не можна викидати старий гаманець?

Езотерики вірять, що викидати старий гаманець – це погана прикмета, навіть якщо ви вже купили новий. Втім, і зберігати в домі речі, якими ви вже не користуєтеся – це не найкраща ідея, адже тоді вони витрачають вашу енергію. Що ж робити у такому випадку?

Якщо ви впевнені, що попередній гаманець приносив вам удачу, і поки ви ним користувалися, ваш грошовий потік збільшився, тоді варто залишити його, аби зберігати деякі дрібнички протягом певного часу, поки ви морально не відвикнете від нього.



Старого гаманця потрібно позбуватися правильно / Фото Pexels

Удачу, що притягував старий гаманець, можна легко перенести на новий – для цього потрібно покласти їх поряд та акуратно перекласти зі старого у новий усі гроші. Після цього бажано якомога швидше їх витратити.

До речі, раніше ми розповідали, як правильно обирати новий гаманець, аби у ньому завжди водилися гроші.

Але ось якщо зі старим гаманцем пов'язані негативні емоції, тоді потрібно подякувати речі за службу, а дрібні гроші з нього роздати бідним. Після цього можна сміливо позбуватися гаманця. Але не викидати у смітник – адже тоді можете позбутися достатку й опинитися у злиднях.

Натомість старий гаманець потрібно закопати у землю чи спалити. Вогонь та земля очистять його від усього негативу, а для посилення ефекту перед тим, як позбутися гаманця, ви можете загорнути його у чорну тканину.