Езотерики переконані, що гаманець – це той аксесуар, який потрібно обирати з максимальною уважністю, адже він начебто може впливати на фінансовий успіх людини, повідомляє 24 Канал. Та всього кілька простих порад у виборі гаманця допоможуть зробити його справжнім магнітом для грошей.

Цікаво Як пробити злив у ванній: забудьте про соду та оцет

Як обрати ідеальний гаманець, щоб в ньому завжди були гроші?

Перш за все, езотерики стверджують, що у старому та пошарпаному гаманці гроші водитися не будуть. А якщо у ньому є дірка, навіть невеличка, гроші начебто будуть "витікати" з нього. Тож щойно ви помітите, що гаманець зношується, варто подбати про заміну аксесуара.

Купувати новий радять у період Місяця, що зростає – тоді й гроші, покладені у нього, будуть примножуватися. Також за покупкою краще йти в першій половині дня, в ранок середи чи четверга.



Гаманець потрібно обирати уважно / Фото Pexels

До речі, варто розрахувати й вартість гаманця та взяти саме стільки грошей, скільки він коштує – для того, щоб гаманець приносив фінансовий успіх, бажано не брати решти за нього, особливо у копійках. Найкраще купувати гаманець золотистого чи червоного кольору – вони асоціюються з багатством та можуть притягнути достаток.

Хизуватися покупкою відразу також не можна – на три дні гаманець радять заховати якомога далі від чужих очей, адже недобрий погляд може відлякати фінансовий успіх. До речі, має значення навіть розмір гаманця – гроші начебто "не вибачають" поганого до них ставлення і зовсім не люблять, аби їх згинали. Тож зважайте на те, що в гаманці мають бути досить великі відділення – та окремі для банкнот і копійок.

А для того, щоб притягнути до гаманця достаток, в нього потрібно покласти спеціальні талісмани, які у цьому допоможуть: