Вішати рушники на дверях не можна ніколи: притягнете в дім біду

Рушник в оселі є незамінною річчю у ванній чи на кухні. У кожному домі є рушники різного матеріалу, кольору та для різноманітних призначень. Традиційно для них є спеціальне місце, однак у людей є звичка вішати рушник на гачках, які кріпляться на дверях, однак цього робити не можна.

З рушниками, що повішені на дверях пов’язано чимало поганих прикмет, пише 24 Канал. Краще уникати такої звички, щоб не привернути в життя погані події.

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Для цього є спеціальна сушарка у вигляді змійки у ванній кімнаті. Якщо немає куди повісити рушник, то придбайте спеціальні гачки чи виділіть поличку для рушників після того, як вони висохнуть.

Чому не можна вішати рушник на двері

Колись в давні часи рушник вішали на двері, щоб дати всім зрозуміти, що вдома є небіжчик, тому такі асоціації й відштовхують від звички сушити їх на дверях. З цієї причини не можна вішати рушник на двері, особливо білого кольору, щоб не накликати біди.



Рушники краще поскладати в шухлядах після сушки / Фото Pexels

З практичного погляду, постійне сушіння рушника на дверях може призвести до того, що волога в тісному контакті з деревом призведе до пошкодження, деформації чи гниття дверей. А ще тісний контакт з дверима може призвести до розмноження плісняви та цвілі. Окрім того, таке сушіння може викликати алергію чи інші респіраторні проблеми.

За прикметами, якщо падає рушник, то це може сигналізувати про надходження поганих новин. Щоб уникнути їх, рушник треба перевісити в інше місце, щоб позбавити себе від негативних подій.

Не варто старим рушником мити підлоги, бо це може призвести до невдач та втрати здоров’я. Краще користуватися спеціальними насадками на швабрі.