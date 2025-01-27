Вешать полотенца на дверях нельзя никогда: притянете в дом беду

Полотенце в доме является незаменимой вещью в ванной или на кухне. В каждом доме есть полотенца разного материала, цвета и для различных назначений. Традиционно для них есть специальное место, однако у людей есть привычка вешать полотенце на крючках, которые крепятся на дверях, однако этого делать нельзя.

С полотенцами, что повешены на дверях связано немало плохих примет, пишет 24 Канал. Лучше избегать такой привычки, чтобы не привлечь в жизнь плохие события.

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Для этого есть специальная сушилка в виде змейки в ванной комнате. Если некуда повесить полотенце, то приобретите специальные крючки или выделите полочку для полотенец после того, как они высохнут.

Почему нельзя вешать полотенце на дверь

Когда-то в давние времена полотенце вешали на дверь, чтобы дать всем понять, что дома есть покойник, поэтому такие ассоциации и отталкивают от привычки сушить их на дверях. По этой причине нельзя вешать полотенце на дверь, особенно белого цвета, чтобы не навлечь беды.



Полотенца лучше сложить в ящиках после сушки / Фото Pexels

С практической точки зрения, постоянная сушка полотенца на двери может привести к тому, что влага в тесном контакте с деревом приведет к повреждению, деформации или гниению дверей. А еще тесный контакт с дверью может привести к размножению плесени и плесени. Кроме того, такая сушка может вызвать аллергию или другие респираторные проблемы.

По приметам, если падает полотенце, то это может сигнализировать о поступлении плохих новостей. Чтобы избежать их, полотенце надо перевесить в другое место, чтобы избавить себя от негативных событий.

Не стоит старым полотенцем мыть полы, потому что это может привести к неудачам и потере здоровья. Лучше пользоваться специальными насадками на швабре.