Не застеляйте ліжко після пробудження: така дія призведе до проблем

Кожен з нас вранці застеляє ліжко після пробудження, але виявляється, що це одразу робити не варто, оскільки така дія здатна призвести до певних неприємних моментів. Причина може вас здивувати.

У постільній білизні люблять ховатися постільні кліщі, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Вони харчуються відмерлими клітинами шкіри людини й розмножуються у вологому середовищі. Після сну на постелі залишається волога від тіла, тому спочатку потрібно провітрити простирадла.

Читайте також Відлякайте комарів в будинку певними ароматами: вони досить дієві

Найкраще залишати ліжко незастеленим приблизно на 30 хвилин, щоб створити хорошу вентиляцію, що допоможе знизити загальну вологість в ліжку. Влітку в цьому допоможе відчинене вікно, чи увімкнений кондиціонер, який збільшить потік повітря.

До речі, знайти засоби від пилових клопів за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Ця звичка стане дуже корисною для людей, які мають алергію, оскільки постільні кліщі впливають на чхання та кашель, набагато частіше їх спровоковуючи. Незастелене ліжко здатне затримувати постільних кліщів, які навіть здатні викликати астму.



Ліжко після сну потрібно провітрювати / Фото Pexels

Щоб запобігти появі кліщів, потрібно раз на 2 тижні прати постіль й замінювати на нову. Також варто раз на пів року чистити матрац або перевертати його на інший бік. Такі дії вбережуть від розмноження мікроскопічних організмів.

Ефективним проти кліщів є дрібнодисперсний порошок кізельгур, який виготовляють зі скам’янілих останків водних організмів. Цю інфузорну землю потрібно насипати на постіль та матрац, а через кілька годин зібрати пилососом.

Щоб вбити кліщів, варто прати постіль при високій температурі, розпорошувати на постіль на матрац ефірну евкаліптову олію або заморожувати постіль, оскільки мінусова температура здатна вбити всіх паразитів.