Не застилайте кровать после пробуждения: такое действие приведет к проблемам

Каждый из нас утром застилает кровать после пробуждения, но оказывается, что это сразу делать не стоит, поскольку такое действие способно привести к определенным неприятным моментам. Причина может вас удивить.

В постельном белье любят прятаться постельные клещи, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Они питаются отмершими клетками кожи человека и размножаются во влажной среде. После сна на постели остается влага от тела, поэтому сначала нужно проветрить простыни.

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Лучше всего оставлять кровать незастеленной примерно на 30 минут, чтобы создать хорошую вентиляцию, что поможет снизить общую влажность в постели. Летом в этом поможет открытое окно, или включенный кондиционер, который увеличит поток воздуха.

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Эта привычка станет очень полезной для людей, которые имеют аллергию, поскольку постельные клещи влияют на чихание и кашель, гораздо чаще их провоцируя. Незастеленная кровать способна задерживать постельных клещей, которые даже способны вызвать астму.



Кровать после сна нужно проветривать / Фото Pexels

Чтобы предотвратить появление клещей, нужно раз в 2 недели стирать постель и заменять на новую. Также стоит раз в полгода чистить матрас или переворачивать его на другую сторону. Такие действия действия уберегут от размножения микроскопических организмов.

Эффективным против клещей является мелкодисперсный порошок кизельгур, который изготавливают из окаменелых останков водных организмов. Эту инфузорную землю нужно насыпать на постель и матрас, а через несколько часов собрать пылесосом.

Чтобы убить клещей, стоит стирать постель при высокой температуре, распылять на постель на матрас эфирное эвкалиптовое масло или замораживать постель, поскольку минусовая температура способна убить всех паразитов.