В будь-яку пору року хочеться, аби на підвіконні буяли квіти та наповнювали пахощами квартиру, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Втім, якщо амариліс дуже довго не цвіте, причиною можуть бути деякі помилки у догляді.
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Чому амариліс не цвіте?
Почати варто з того, що гіпеаструми досить добре ростуть у кімнатних умовах – і зазвичай навіть у квітникарів-аматорів немає проблем з тим, аби отримати пишне цвітіння.
До речі, раніше ми вже ділилися способом, як змусити герань швидко цвісти – для цього потрібне тільки одне елементарне підживлення.
Для того, аби рослина добре росла, варто дотримуватися тільки кількох базових правил догляду – адже в рослини є власний вегетативний, тобто життєвий цикл, і що ближчими домашні умови будуть до природних, то краще він цвістиме.
Амариліс потребує правильного догляду / Фото Pexels
Ось кілька причин, чому амариліс може припинити цвісти:
- Невідповідні умови вирощування. Оптимальна температура для активного росту рослини – це 18 – 25 градусів. Земля не має бути надто сухою чи надто вологою. Уникайте ставити горщики у місцях з протягами, адже так квіти в'януть удвічі швидше.
- Освітленість. Якщо світла мало, тоді у цибулини після цвітіння просто не закладеться нова квіткова брунька. Найкраще буде переставити амариліс на південне підвіконня.
- Поганий субстрат. Якщо земля в'язка та щільна, у ній почне застоюватися вода, а також будуть розмножуватися патогенні мікроорганізми. А це точно погано вплине на ріст, а також цвітіння рослини. Для того, аби перевірити ґрунт, потрібно помірно його зволожити, а після цього стиснути у долоні – він після цього не має залишатися липкою грудкою, а розсипатися.
- Відсутність пересадок. Якщо амариліс росте у вас вже досить довго, тоді настав час його пересадити. Робити це радять кожна 2 – 3 роки, і щоразу обирати верхній горщик. Але щорічно верхній шар землі потрібно змінювати на свіжий.
- Надлишок вологи. Неправильний полив – це одна з основних причин проблем з цвітінням. Вода має бути кімнатної температури, не холодна. Слідкуйте за тим, щоб волога не потрапляла на листя, в точку росту та всередину розетки – особливо в холодну пору року, адже це спровокує хвороби.