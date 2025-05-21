В любое время года хочется, чтобы на подоконнике изобиловали цветы и наполняли благоуханием квартиру, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яркая клумба". Впрочем, если амариллис очень долго не цветет, причиной могут быть некоторые ошибки в уходе.

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Почему амариллис не цветет?

Начать стоит с того, что гиппеаструмы достаточно хорошо растут в комнатных условиях – и обычно даже у цветоводов-любителей нет проблем с тем, чтобы получить пышное цветение.

Кстати, ранее мы уже делились способом, как заставить герань быстро цвести – для этого нужна только одна элементарная подкормка.

Для того, чтобы растение хорошо росло, стоит придерживаться только нескольких базовых правил ухода – ведь у растения есть собственный вегетативный, то есть жизненный цикл, и чем ближе домашние условия будут к естественным, то лучше он будет цвести.



Амариллис требует правильного ухода / Фото Pexels

Вот несколько причин, почему амариллис может прекратить цвести: