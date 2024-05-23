Що робити, щоб зацвіла орхідея: є один інгредієнт, який допоможе

Куплена орхідея в магазині буде квітнути у вашій оселі кілька місяців. Ця рослина має властивість відпочивати певний період, а потім знову зацвісти. Однак, якщо замість цього ви бачите, що орхідея починає чахнути, варто скористатися одним дієвим методом.

На те, що рослина не зацвітає знову можуть вплинути кілька факторів: переміщення вазона в інше місце, сухе повітря чи недостатній полив. Орхідея не є примхливою рослиною, однак за основними етапами догляду треба слідкувати.

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Що робити, щоб орхідея зацвіла

Для того, щоб орхідея знову почала цвісти – підкладайте до горщика з квіткою шматочки льоду. Фахівці кажуть, що це спонукатиме рослину до стресу, після чого вона знову продовжить цвітіння. Флористи також радять підживлювати орхідею домашніми добривами.

Чим полити орхідею для пишного цвітіння

Настій бананових шкірок

Шкірки банану містять багато фосфору, азоту та магнію. Настій здатен пришвидшити фотосинтез, тож після такого добрива листя рослини стануть блискучими, а квіти яскравішими.

Приготувати настій досить просто. Помиті шкірки бананів треба залити кип’яченою водою, охолодженою до 40 градусів. Накрийте кришкою та залишіть в темному місці на 3 дні. Після цього концентрат настою треба розбавити з водою у пропорції 1:1.

Поливайте цим настоєм рослину в горщику чи замочуйте в ньому коріння на 10 хвилин. Також квіткарі радять обприскувати ним повітряні корені.



Використовуйте добрива для підживлення орхідеї / Фото Pexels

Відвар з лушпиння цибулі

У ньому міститься коротин, фіонцид, мінеральні солі та вітаміни, а ще він має антибактеріальний ефект. Настій з лушпиння цибулі залийте гарячою водою, дайте настоятися впродовж 5 хвилин та охолодіть.

Процідженим настоєм поливайте орхідею раз на місяць. Зберігати цибулевий настій не варто, тому кожного разу готуйте свіжий.

Кава чи чай

У цих напоях міститься багато необхідних для цвітіння рослини елементів та речовин. Якщо у вашій чашці залишиться трохи чаю чи кави – підлийте напоєм орхідею.