Щоб виростити квіти на балконі, вам не доведеться витратити багато зусиль. Навіть найпростіші квіти добре приживаються та будуть тішити ваше око все літо, оскільки довго цвітуть.

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Петунія

Ці квіти найчастіше прикрашають балкони. Садівники радять обирати петунію ампельну, яка має довгі й гнучкі пагони. Важливо, щоб на квіти не потрапляли прямі сонячні промені, оскільки вони погано впливають на рослину. Стежте за поливанням, але не перестарайтеся, оскільки ґрунт не повинен бути занадто вологим.

Аліссум

Такі квіти доволі буйно цвітуть та гарно виглядають. Для озеленення балконів аліссум підходить ідеально. Щодо догляду, то варто слідкувати за засохлими пагонами й обрізати їх та обережно поливати, щоб не замочити листочки.

Чорнобривці

Найчастіше саме чорнобривці висаджують на балконі. Фахівці радять обирати для горщиків низькорослі сорти, які будуть тішити вас аж до осені. Квіти є непримхливими, тож можуть рости в тіні, але пишніше цвістимуть на сонці.



Чорнобривці будуть цвісти все літо / Фото Pexels

Бегонія

Ця рослина є невисокою, але має яскраві та пишні квіти. Бегонія добре росте в тіні та любить вологий ґрунт, тому підливати її доведеться часто.

Лобелія

Низькорослу людину люблять садити на балконі завдяки пишному цвітінню квітів у вигляді дзвіночків. Лобелія не є вибагливою, однак не любить прямих сонячних променів. Не рекомендовано її ставити на відкритому сонці, оскільки вона може загинути. Також її треба часто підливати.