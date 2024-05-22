Якщо ви власниця подарованого букету квітів або ж плануєте придбати їх для себе, запам’ятайте одне правило – за квітами треба доглядати: підрізати стебла, змінювати воду, обривати пошкоджені листя для того, щоб рослини простояли у воді якомога довше.

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Хризантеми

Ці квіти здатні простояти у воді майже місяць. Обираючи букет, придивляйтеся до тих хризантем, в яких квітки ще не повністю розпустилися. Таким чином вони будуть довше стояти. Воду треба змінювати через день, а кожних 2 дні підрізати стебла. Також стежте за тим, щоб у воді не було листя.

Гладіолуси

Красивій й довгі гладіолуси теж можуть простояти у вазі тривалий час, втім зрізаним квітам потрібен особливий догляд. Після того, як квіти опиняться вдома, їх треба поставити на кілька годин в темне місце, а вже тоді помістити у вазу з холодною водою. Фахівці кажуть, що гладіолуси тішитимуть око до 10 днів.

Троянди

Бутони троянд однаково розкішно виглядають у вазі чи в саду. Для того, щоб квіти простояли до двох тижнів, їм потрібен належний догляд. Стебла потрібно підрізати через день під кутом 45 ° та з такою ж періодичністю змінювати воду. Підійде холодна, прокип’ячена чи відфільтрована вода.

Не можна тримати букет на відкритому сонячному промінні. Поміщаючи квіти у вазу, стежте за тим, щоб листя не були занурені у воду.



Троянди можуть стояти до двох тижнів / Фото Pexels

Гербери

Квіти здатні простояти у вазі 10 днів та для цього потрібен належний догляд. Листя зі стебел треба видалити. Це робиться для того, щоб уникнути загнивання у воді. Воду змінювати треба щодня. Вона має бути не холодною, а кімнатної температури.

Стебла варто покривати водою до 5 сантиметрів. Більша кількість рідини призведе до підгниття. Гербери погано вбирають воду, тож на стеблах треба зробити поздовжній надріз. Щоб квіти простояли довше – додайте таблетку активованого вугілля.

Лілії

Милуватися ліліями можна до 10 днів. Лілія особлива квітка, оскільки на одній гілці може бути одразу кілька бутонів, які поступово будуть розкриватися. Стебло варто регулярно підрізати. Листя, які будуть знаходитися у вазі – видаляти, а воду систематично змінювати, щоб уникнути розмноження гнильних бактерій.



Лілії можуть стояти 10 днів / Фото Pexels

Жоржини

Перед тим, як помістити жоржини у вазу треба зробити косий зріз, щоб позбутися повітряних бульбашок, що закупорюють їх судини. Обов’язково з квітів треба забрати нижнє листя та дезінфікувати воду кількома крупинками прального порошку. Якщо дотримуватися цих правил і змінювати воду щодня, квіти простоять 10 днів.

Півонії

Кінець травня – саме сезон півоній. Зараз вони активно продаються, тому варто знати, як за ними доглядати. Стебла треба підрізати під гострим кутом. Воду змінювати можна кожних 2 – 3 дні. При вибору букета, обирайте наполовину розпущені квіти. Тоді вони можуть простояти навіть до двох тижнів.