Садівники кажуть, що пікірування успішно впливає на розвиток саджанців, інтенсивний ріст та красиве цвітіння.

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Вчасне пікірування

Петунію треба пікірувати через 3 тижні після сходів, коли виросте повноцінне листя. За допомогою ножиць у розсади прибирають маківку. Це потрібно зробити для того, щоб активізувати зростання. Після цього бічні пагони почнуть активно рости й прокльовуватимуться нові.

Таку процедуру можна повторювати кілька разів в міру появи паростків, від яких утвориться багато гілочок, які вкриються квітами.

Петунії можна підживити за допомогою імуностимуляторів. Рослинам найкраще підходять кілька препаратів: "Епін", "Циркон" або НВ-101. Втім таке підживлення треба робити у випадку, коли сіянці позбавлені сил через погане освітлення, невідповідну температуру чи недостатню вологість.

Однаковий ґрунт

Щоб рослини не витрачали час на адаптацію, важливо, щоб петунія проростала в однаковому ґрунті в місткостях для розсади та на клумбі. Найкраща кислотність ґрунту – в межах 5,5 – 7 рН.

Щоб підвищити пухкість ґрунту, варто додати до нього кокосовий субстрат, вермикуліт або агроперліт. Ці кілька умов стануть запорукою вдалої адаптації після пікірування розсади.



Петунію краще садити в однаковий ґрунт / Фото Pexels

Пікірування здорових паростків

Пересаджувати рослину на нове місце варто лише у тому випадку, якщо на ній немає ніякого ураження, в іншому випадку вона просто не приживеться. Найпоширеніша проблема поганого стану кореневої системи – надмірний полив.

Переміщення петунії

Дуже важливо обережно переміщувати рослину, оскільки навіть найменші механічні пошкодження можуть на неї шкідливо вплинути. Під час пікірування скористайтеся маленьким совочком чи кілочком, яким зручно підкопувати розсаду зі всіх боків. Грубі і різкі ривки розсади знизу вгору є неприпустимими.

Перед пікіруванням петунії, розсаду треба полити та зберегти навколо коренів грудку ґрунту.

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Прищіпування під час пікірування

Своєчасне прищіпування є дуже важливим для рослини. Саджанець треба вийняти з місткості та вкоротити занадто розвинену кореневу систему. Дозволяється періодично прищіпувати кінчик основного корінця у кожного сіянця, щоб збільшити зростання бічних супутніх корінців.

Умови для адаптації

Найкращий час для адаптації розсади – похмурий день чи пізній вечір. Від надлишку яскравого сонячного світла рослини можуть стати слабкими або зів’янути.

Після завершення пікірування, перші дві доби петуніям потрібне затінене місце. І лише після цього розсаду розташовують під фітолампами, які продовжують світловий день до 14 – 16 годин на добу. Температура повітря повинна прогрітися до +20… +22 градуси. Важливо, щоб не було жодних протягів, які ослаблюють рослину.

Розсаду, яка пройшла пікірування, варто полити до 1,5 сантиметрів води у ґрунті. Вода має бути попередньо відстояною та кімнатної температури.