Садоводы говорят, что пикировка успешно влияет на развитие саженцев, интенсивного роста и красивого цветения.

Смотрите также Замиокулькас начал желтеть и болеть: что это значит и как исправить проблему

Своевременная пикировка

Петунию надо пикировать через 3 недели после всходов, когда вырастут полноценные листья. С помощью ножниц у рассады убирают макушку. Это нужно сделать для того, чтобы активизировать рост. После этого боковые побеги начнут активно расти и будут проклевываться новые.

Такую процедуру можно повторять несколько раз по мере появления ростков, от которых образуется много веточек, которые покроются цветами.

Петунии можно подкормить с помощью иммуностимуляторов. Растениям лучше всего подходят несколько препаратов: "Эпин", "Циркон" или НВ-101. Впрочем такую подкормку надо делать в случае, когда сеянцы лишены сил из-за плохого освещения, неподходящую температуру или недостаточную влажность.

Одинаковый грунт

Чтобы растения не тратили время на адаптацию, важно, чтобы петуния прорастала в одинаковом грунте в емкостях для рассады и на клумбе. Лучшая кислотность почвы в пределах 5,5 – 7 рН.

Чтобы повысить рыхлость грунта, стоит добавить в него кокосовый субстрат, вермикулит или агроперлит. Эти несколько условий станут залогом удачной адаптации после пикировки рассады.



Петунию лучше сажать в одинаковую почву / Фото Pexels

Пикирование здоровых ростков

Пересаживать растение на новое место стоит только в том случае, если на нем нет никакого поражения, в противном случае оно просто не приживется. Самая распространенная проблема плохого состояния корневой системы – чрезмерный полив.

Перемещение петунии

Очень важно осторожно перемещать растение, поскольку даже малейшие механические повреждения могут на него вредно повлиять. Во время пикировки воспользуйтесь маленьким совочком или колышком, которым удобно подкапывать рассаду со всех сторон. Грубые и резкие рывки рассады снизу вверх недопустимы.

Перед пикировкой петунии, рассаду надо полить и сохранить вокруг корней ком почвы.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Прищипывание во время пикировки

Своевременное прищипывание очень важно для растения. Саженец надо вынуть из емкости и укоротить слишком развитую корневую систему. Разрешается периодически прищипывать кончик основного корешка у каждого сеянца, чтобы увеличить рост боковых сопутствующих корешков.

Условия для адаптации

Лучшее время для адаптации рассады – пасмурный день или поздний вечер. От избытка яркого солнечного света растения могут стать слабыми или завянуть.

После завершения пикировки, первые двое суток петуниям нужно затененное место. И лишь после этого рассаду располагают под фитолампами, которые продлевают световой день до 14 – 16 часов в сутки. Температура воздуха должна прогреться до +20… +22 градуса. Важно, чтобы не было никаких сквозняков, которые ослабляют растение.

Рассаду, которая прошла пикировку, стоит полить до 1,5 сантиметров воды в почве. Вода должна быть предварительно отстоянной и комнатной температуры.