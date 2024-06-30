5 можливих причин, чому у вас не виходить схуднути попри вправи та дієту

Можливо, ви дотримуєтеся збалансованої дієти та їсте правильну їжу, а вага все не йде? Причин у цього може бути досить багато.

Будь-які зусилля, направлені на покращення вашого здоров'я – це чудово, але схуднення та втрата ваги вимагають дуже великої самосвідомості. Про можливі причини, чому схуднути не вдається, розповів доктор медичних наук Абрахам Бетанкур.

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Кількість калорій погано підібрана

Втрата ваги – це не тільки про калорії, але і вони мають значення. Докторка медичних наук Ліза Янг пояснює, що вам не вдасться досягти цілі зі схуднення, якщо ви постійно отримуєте більше калорій, ніж потрібно вашому організму.

Часто для схуднення також потрібен і дефіцит калорій, і його розмір залежить від ваги, статі, зросту та рівня фізичної активності. Він може бути дуже індивідуальним.

Ви обираєте недостатньо поживні продукти

Їжа та напої з високим ступенем обробки, наприклад, фаст-фуд, білий хліб чи упаковані закуски, а також оброблене м'ясо – це не найкращі варіанти для здорового харчування, хоч вони й можуть втамувати голод.



Фаст-фуд шкодить схудненню / Фото Pexels

Але насправді вони примушують вас їсти більше; тіло потім прагне цих насичених смаків, і це може стати на заваді вашим цілям зі схуднення.

Ви маєте багато стресу

Через неконтрольовану напругу ви можете почуватися погано, і цей стрес також може впливати й на вашу вагу. Гормон стресу кортизол підсилює також і апетит, а це може спонукати вас шукати комфортну, але нездорову їжу, яка містить більше цукру, рафінованих вуглеводів та нездорових жирів.

Ви набираєте м'язи

Якщо ви втрачаєте сантиметри в талії, а вага стоїть на місці, причина може бути пов'язана з тим, що ви наростили трохи м'язів. Якщо ви регулярно тренуєтеся, виконуєте кардіотренування та силові вправи, співвідношення м'язів та жиру може поступово змінитися.

І навіть якщо ваша вага може залишатися однаковою, ви, ймовірно, стали стрункіші та сильніші.

Ви не висипаєтеся

Нестача сну може призводити до втоми та роздратування. І якщо ви відчуваєте безсоння щоночі, це може з часом позначитися і на вашій вазі. Поганий сон також може посилити гормони, що відповідають за апетит, і це змусить вас хотіти висококалорійної і не дуже здорової їжі.