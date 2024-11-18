Можливо, ви дотримуєтеся правильного харчування, займаєтеся спортом та точно знаєте, скільки калорій з’їли кожного дня, але результатів все ще немає? Річ у тому, що є й інші чинники, на які також потрібно звернути увагу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Strong.

Цікаво 5 причин, через які ви постійно відчуваєте себе голодними, і як це виправити

Ви обираєте менш поживні продукти

Їжа з високим ступенем обробки, як-от фастфуд, білий хліб, запаковані закуски та оброблене м’ясо, можуть швидко задовольнити ваш голод. Але в довготривалій перспективі вони тільки змусять вас їсти більше. Оброблені харчові продукти створені так, аби тіло прагнуло до них знову і знову. І під час схуднення вам потрібно пам’ятати, що якість їжі не менш важлива, ніж кількість спожитих калорій.

Ви відчуваєте стрес

Через неконтрольовану напругу ви точно почуватиметеся гірше, і цей стрес майже напевне вплине і на вашу вагу.

Гормон стресу кортизол підвищує апетит, і ви можете прагнути їжі, яка містить більше цукру, рафінованих вуглеводів та нездорових жирів. Стрес змушує емоційно “заїдати” напругу, і це може призвести до небажаних змін у вазі.



Стрес може вплинути на вагу / Фото Pexels

Управління стресом може полегшити контроль апетиту, тож ви можете спробувати медитацію, прослуховування спокійної музики тощо.

Ви набираєте м’язи

Якщо ви бачите, що ви втрачаєте сантиметри, але не вагу, це може відбуватися через те, що ви трохи наростили м’язи. Якщо ви регулярно тренуєтеся та чергуєте кардіо з силовими вправами, тоді дуже ймовірно, що ваше співвідношення м’язів і жиру змінюється.

І якщо ви дотримуєтеся розумних харчових звичок та регулярно займаєтеся спортом, тоді ваша фізична форма та здоров’я покращуються незалежно від того, що говорять вам ваги, адже вони не можуть визначити різницю між жиром та м’язами.

Ви не висипаєтеся

Мала кількість сну призводить до того, що ви відчуваєте себе втомленими та роздратованими. І якщо ви не отримуєте потрібну кількість сну щоночі, зрештою це може позначитися і на вашій вазі. Тоді активуються гормони, що підвищують апетит, і це змушуватиме вас жадати висококалорійної їжі, яка сприятиме збільшенню ваги.