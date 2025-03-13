Через ці 5 дрібниць ваш одяг швидко линяє: ось як це зупинити

Певно, в кожної людини є свої звички у пранні, і більшість навіть не звертають на них уваги. А втім, саме вони зазвичай відповідальні за те, що одяг зношується швидше, ніж хотілося б.

Немає більшого розчарування, ніж спостерігати, як ваша улюблена сорочка поступово тьмяніє, а банний рушник втрачає яскравість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Ви використовуєте жорсткі мийні засоби

Агресивні хімікати, можливо, й допоможуть вам швидше та краще позбуватися складних плям. Ось тільки розберуться вони не тільки з забрудненнями, але й з яскравим кольором вашого одягу – і через кілька циклів прання він вже виглядатиме зношеним.

Тож експерти радять за можливості користуватися менш жорсткими мийними засобами на рослинній основі.

Надто багато мийного засобу

Можливо, вам здається, що коли ви додаєте більше мийного засобу, одяг в результаті випереться краще. Втім, на жаль, ви досягаєте так зовсім протилежного ефекту – надмірне використання мийного засобу швидко стане проблемою.

Він залишає за собою піну та мильні частинки, що проникають в тканину та роблять її тьмяною, що прискорює процес вицвітання.

У вас вдома жорстка вода

Якість води насправді відіграє основну роль у тому, наскільки добре тканини зберігатимуть колір під час прання. Жорстка вода, що містить кальцій та магній, може зробити тканини шорсткими та прискорити втрату кольору.

Втім, іноді навіть м'яка вода викликає проблеми – якщо ви використаєте забагато мийного засобу, він не виполіскується як слід, і це призведе до накопичення залишків у волокнах вашого одягу.



Жорстка вода може знебарвити одяг / Фото Pexels

Ваша пральна машина перевантажена

У вас може виникнути спокуса запхати в барабан пральної машини додаткову сорочку чи штани, та знайте, що це вплине на якість усього прання. А також це може спричинити вицвітання тканини, адже одяг не може полоскатися як слід – а значить, на ньому залишаються частинки мийного засобу.

До речі, раніше ми розповідали, які речі потрібно завжди прати окремо, аби не зіпсувати їх.

Надмірне прання

Якщо ви полюбляєте прати джинси чи рушники чи не після кожного використання, приготуйтеся до того, що вони не будуть яскравими дуже довго. Волокна білизни піддаються великій кількості механічної сили та тертя, а це прискорює деформацію текстилю та знебарвлення.