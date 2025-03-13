Из-за этих 5 мелочей ваша одежда быстро линяет: вот как это остановить

Вероятно, у каждого человека есть свои привычки в стирке, и большинство даже не обращают на них внимания. А впрочем, именно они обычно ответственны за то, что одежда изнашивается быстрее, чем хотелось бы.

Нет большего разочарования, чем наблюдать, как ваша любимая рубашка постепенно тускнеет, а банное полотенце теряет яркость, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Вы используете жесткие моющие средства

Агрессивные химикаты, возможно, и помогут вам быстрее и лучше избавляться от сложных пятен. Вот только разберутся они не только с загрязнениями, но и с ярким цветом вашей одежды – и через несколько циклов стирки она уже будет выглядеть изношенной.

Поэтому эксперты советуют по возможности пользоваться менее жесткими моющими средствами на растительной основе.

Слишком много моющего средства

Возможно, вам кажется, что когда вы добавляете больше моющего средства, одежда в результате выстирается лучше. Впрочем, к сожалению, вы достигаете так совсем противоположного эффекта – чрезмерное использование моющего средства быстро станет проблемой.

Он оставляет за собой пену и мыльные частицы, что проникают в ткань и делают ее тусклой, что ускоряет процесс выцветания.

У вас дома жесткая вода

Качество воды на самом деле играет основную роль в том, насколько хорошо ткани будут сохранять цвет во время стирки. Жесткая вода, содержащая кальций и магний, может сделать ткани шероховатыми и ускорить потерю цвета.

Впрочем, иногда даже мягкая вода вызывает проблемы – если вы используете слишком много моющего средства, он не выполаскивается как следует, и это приведет к накоплению остатков в волокнах вашей одежды.



Жесткая вода может обесцветить одежду / Фото Pexels

Ваша стиральная машина перегружена

У вас может возникнуть соблазн запихнуть в барабан стиральной машины дополнительную рубашку или штаны, и знайте, что это повлияет на качество всей стирки. А также это может привести к выцветанию ткани, ведь одежда не может полоскаться как следует – а значит, на нем остаются частицы моющего средства.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие вещи нужно всегда стирать отдельно, чтобы не испортить их.

Чрезмерная стирка

Если вы любите стирать джинсы или полотенца чуть ли не после каждого использования, приготовьтесь к тому, что они не будут яркими очень долго. Волокна белья подвергаются большому количеству механической силы и трения, а это ускоряет деформацию текстиля и обесцвечивание.