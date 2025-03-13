Гроза и молния – это явления, окруженные бесчисленным количеством примет и суеверий, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому с давних времен существовали и запреты на некоторые действия во время грозы, чтобы не навлечь на себя и на свой дом беду.

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Что нельзя делать в грозу?

Предки верили, что если во время грозы молния попала в какой-то предмет, за ним или в нем в это время прятался бес. А если пораженный предмет сгорал, и на его месте оставался пепел, то верили, что черт убит "божьей рукой".

Именно поэтому дома, что были поражены молнией, вроде бы не спешили тушить. К тому же верили, что пожар, занявшийся от молнии по деснице Божьей, можно потушить только молоком.

Одна важная примета гласит, что когда молния и гремит, ни за что нельзя смотреть в зеркало. Считалось, что гроза открывает двери в потусторонний мир, и тогда злые духи могут проникнуть в дом и душу человека через зеркала.

Кстати, запреты касались не только грозы, но и Полнолуния – в этот день также нельзя было заниматься большим количеством дел, чтобы не привлечь беду.



В грозу нельзя смотреть в зеркало / Фото Pexels

В то же время верили, что после грозы вся вода, даже дождевая, получает целебную силу. Поэтому часто люди выходили и умывались каплями дождя, чтобы защитить себя от различных болезней.

Гроза иногда помогала и приумножить достаток: для этого в момент, когда ударяет молния, нужно было перечислять деньги. А вот если ходить в разгар грозы с распущенными волосами, можно наоборот потерять деньги.

Не советовали заниматься важными делами во время грозы – вроде бы тогда они не удадутся, и придется переделывать их позже. Также большим грехом считалось ехать посередине дороги во время грозы.

Для защиты использовали черных животных: считалось, что колка, корова или петух нужного цвета могут защитить от попадания молнии. Также обязательно на Троицу втыкали в оконные проемы, щели под крышей березовые веточки – это также защищало дом.