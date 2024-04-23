Орхідеї – це досить популярні рослини, які тримають вдома чимало людей. Втім, змусити їх цвісти – це зовсім непросте завдання.

Перш за все орхідеї відомі своїми барвистими квітами, і саме заради них їх найчастіше і вирощують. Втім, іноді трапляється так, що орхідеї не цвітуть протягом досить довгого періоду часу.

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Чому орхідеї не цвітуть

Експерти з садівництва переконують, що для того, аби орхідея зацвіла повторно потрібно повністю видалити колос, зрізавши його до основи чи вузла. Після цього вам також потрібно пройтися по стеблу рослини та знайти вузли – так звані "шишки" рослини, які стирчать в сторони.

Тож вам потрібно обрізати трохи вище вузла – так ви зможете стимулювати додатковий ріст та цвітіння. І тоді пройде всього кілька місяців перед тим, як орхідея випустить новий квітковий колос. Цей секрет допомагає рослині трохи висохнути. Для того, щоб рослина цвіла, її потрібно піддати невеликому стресу та поставити у приміщення, де вночі температура буде трохи нижчою.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Більшість орхідей знову зацвітуть із легкістю, проте потрібно пам'ятати одне правило. Основна причина відсутності цвітіння іноді може полягати у тому, що ви стараєтеся надто сильно, як би дивно це не звучало. Надто велика кількість води, добрива та догляду може призвести до того, що орхідея і справді не буде цвісти.

Те, що вам потрібно зробити насправді – це скоротити полив, кількість добрив та додати трохи прохолоди – і це стимулюватиме новий цвіт вашої квітки.