Без паніки: чому жовтіє листя в орхідеї і що з цим робити

Орхідеї – це рослини, які вирощують вдома через їхню красу та дуже довгий період цвітіння. Окрім того, вони можуть вписатися практично у будь-який інтер'єр.

Кімнатні рослини можуть бути складними у вирощуванні, і особливо вибагливі у догляді красиві орхідеї. Тож вам потрібно враховувати деякі фактори, аби зберегти і здоров'я, і привабливість рослини. І поява жовтизни на листі – це той фактор, який має насторожити власника орхідеї.

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Неправильний полив

Неправильний режим поливу – це одна з основних причин, через які орхідея може жовтішати чи погано почуватися. Обмін речовин квітки дає збої і у випадку, якщо ґрунт перезволожений, і якщо він надто сухий. В будь-якому відхиленні від норми з'явиться неприємний колір на листі.

Від нестачі вологи в ґрунті листі орхідеї починає втрачати пружність, зморщуватися, усихати та жовтішати. Ви зможете зрозуміти, що рослині не вистачає води, навіть за її зовнішнім виглядом: вам потрібно подивитися на коріння крізь горщик, якщо воно не зелене та пружне, а земля суха, вже настав час поливати її.

Але багато людей помилково вважають, що надмірно рясний полив буде хорошим для орхідеї. Натомість це не так, і також може зашкодити квітці. При надмірному поливі рослина не зможе насититися повітрям, і в результаті коренева система не буде нормально засвоювати поживні речовини і почне просто гнити, а листя рослини буде жовтішати.



Орхідею потрібно правильно поливати / Фото Pexels

Погане підживлення

Якщо в горщику орхідеї поживні речовини не будуть збалансовані, це може призвести до того, що листя почне жовтішати. Добрива для орхідей потрібно купувати тільки у спеціалізованих магазинах, а також не забувайте про те, аби чітко дотримуватися інструкцій, які вказані на упаковці, інакше це може призвести до небажаного результату.

Якщо добрив буде надто мало, може не тільки засохнути та опасти листя, але і постраждати саме стебло орхідеї. І найгостріше квітка сприймає нестачу калію, тож про це точно варто подбати. Поступово жовті прожилки будуть розповсюджуватися по всьому листку, і тоді він відпадає від стебла.

А за умови надлишку добрив, тоді квіти неминуче уповільнять зростання та розвиток. Коренева система втратить свою силу, а стебла та листя будуть тьмяними та неживими.

Опіки від сонця

Жовтизна листя орхідеї – це реакція на стрес, і ви можете спровокувати його навіть тим, що просто переставите її на нове місце. Тож намагайтеся тримати її подалі від прямих сонячних променів, адже це може нашкодити орхідеї.