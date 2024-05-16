Без паники: почему желтеют листья у орхидеи и что с этим делать

Орхидеи - это растения, которые выращивают дома из-за их красоты и очень долгого периода цветения. Кроме того, они могут вписаться практически в любой интерьер.

Комнатные растения могут быть сложными в выращивании, и особенно прихотливы в уходе красивые орхидеи. Поэтому вам нужно учитывать некоторые факторы, чтобы сохранить и здоровье, и привлекательность растения. И появление желтизны на листьях – это тот фактор, который должен насторожить владельца орхидеи.

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Неправильный полив

Неправильный режим полива – это одна из основных причин, из-за которых орхидея может желтеть или плохо себя чувствовать. Обмен веществ цветка дает сбои и в случае, если почва переувлажнена, и если она слишком сухая. В любом отклонении от нормы появится неприятный цвет на листьях.

От недостатка влаги в почве листьях орхидеи начинают терять упругость, сморщиваться, усыхать и желтеть. Вы сможете понять, что растению не хватает воды, даже по его внешнему виду: вам нужно посмотреть на корни сквозь горшок, если они не зеленые и упругие, а земля сухая, уже пришло время поливать его.

Но многие люди ошибочно считают, что чрезмерно обильный полив будет хорошим для орхидеи. Напротив это не так, и также может навредить цветку. При чрезмерном поливе растение не сможет насытиться воздухом, и в результате корневая система не будет нормально усваивать питательные вещества и начнет просто гнить, а листья растения будут желтеть.



Орхидею нужно правильно поливать / Фото Pexels

Плохая подкормка

Если в горшке орхидеи питательные вещества не будут сбалансированы, это может привести к тому, что листья начнут желтеть. Удобрения для орхидей нужно покупать только в специализированных магазинах, а также не забывайте о том, чтобы четко придерживаться инструкций, которые указаны на упаковке, иначе это может привести к нежелательному результату.

Если удобрений будет слишком мало, может не только засохнуть и опасть листья, но и пострадать сам стебель орхидеи. И острее всего цветок воспринимает недостаток калия, поэтому об этом точно стоит позаботиться. Постепенно желтые прожилки будут распространяться по всему листку, и тогда он отпадает от стебля.

А при избытке удобрений, тогда цветы неизбежно замедлят рост и развитие. Корневая система потеряет свою силу, а стебли и листья будут тусклыми и безжизненными.

Ожоги от солнца

Желтизна листьев орхидеи – это реакция на стресс, и вы можете спровоцировать его даже тем, что просто переставите ее на новое место. Поэтому старайтесь держать ее подальше от прямых солнечных лучей, ведь это может навредить орхидеи.