Чому погано змивається вода в унітазі: виправити проблему можна за хвилину

Якщо ви помітили, що злив в унітазі став слабшим, ніж раніше, це може бути ознакою проблеми із сантехнікою.

Причин, через які унітаз погано змиває воду, може бути кілька, і тільки після того, як ви визначите, що сталося у вас, можна буде переходити до розв'язання проблеми.

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Проблеми з бачком

Перш за все вам потрібно звернути увагу на бачок та перевірити, чи не криється проблема зі зливом там. Наприклад, низький рівень води може заважати нормальному зливу. Переконайтеся, що вода в бачку завжди наповнюється до нормального рівня. Якщо потрібно, відрегулюйте поплавок.

Слабкий злив. У такому випадку вам потрібно перевірити, чи не засмітився зливний механізм у бачку та за потреби очистити його від іржі та бруду.

Неправильне встановлення. Вам потрібно переконатися, що бачок правильно під'єднаний до унітаза та коректно встановлений.



Злив в унітазі можна відремонтувати / Фото Pexels

Засмічення туалету

Найпоширеніша проблема – це засмічення у сифоні. Якщо проблема саме в ньому, тоді вам потрібно використати вантуз чи прочисний тросик для того, аби усунути засмічення.

Іноді сміття збирається і в каналізаційній трубі, та тут впоратися самостійно, скоріш за все, не вдасться, і доведеться звернутися за допомогою до сантехніка. Також подивіться, чи в унітазі не залишилися предмети на кшталт вологих серветок чи гігієнічних засобів, а також харчових відходів.

Неправильна конструкція

Іноді унітази просто мають неправильну форму чаші та спроєктовані так, що вода не розподіляється рівномірно, а це зрештою призводить до поганого зливу.

Слабкий натиск води також може бути проблемою.