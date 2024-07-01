Дуже легко забутися й залишити у ванній кімнаті й одяг, і прикраси, і додаткові запаси туалетного паперу чи мийних засобів. Втім, є кілька речей, які ніколи не мають опинятися у ванній, якщо ви хочете, щоб вона завжди виглядала чистою та організованою.

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Косметика та приладдя для макіяжу

Ванна кімната може здатися чи не ідеальним місцем для зберігання косметики, проте не варто там тримати нічого, чим ви не користуєтеся кожного дня. Організовані люди або використовують всі речі, які виставлені на полиці, або ж прибирають ті, що є непотрібними.

Ваш щоденний тональний крем та туш можуть залишитися, проте деякі продукти все ж слід безпечно зберігати в іншому місці.



Не варто класти косметику у ванній / Фото Pexels

Ліки

Медичні засоби точно не варто тримати у ванній кімнаті. І потрібно звернути увагу на те, що чимало засобів потрібно зберігати у прохолодному, сухому місці чи в холодильнику. І волога та тепло ванної можуть погано вплинути на чимало препаратів.

Книги та журнали

Нерідко можна побачити склад журналів у ванній кімнаті. Втім, тримати їх там – зовсім не найкраща ідея. Вологість та зміни у температурі можуть призвести до псування паперу, тож краще не залишати його у кімнаті.

Якщо ж журнали лежать суто з декоративних міркувань, тоді потрібно знайти альтернативи. Наприклад, ви можете знайти картини у рамках, які захищені склом.

Випадкові предмети

Загалом вам потрібно оглянути усю ванну кімнату та переконатися, що ніщо у ній не спричиняє випадкового безладу. У вашій ванній для кожної речі має бути своє місце, і якщо якась річ постійно переміщається, це може означати, що для неї насправді місце зовсім не у ванній.

Речі "про запас"

Найбільш організовані людини знають, що ванна кімната – це зовсім не місце для зберігання додаткових рулонів паперу, ватних дисків та запасних мийних засобів. Натомість знайдіть вільну поличку у шафі деінде, де місця буде більше.

А якщо у вас вдома вже є спеціальне місце для додаткового інвентарю, тоді тим паче не варто забувати про нього .