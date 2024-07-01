Очень легко забыться и оставить в ванной комнате и одежду, и украшения, и дополнительные запасы туалетной бумаги или моющих средств. Впрочем, есть несколько вещей, которые никогда не должны оказываться в ванной, если вы хотите, чтобы она всегда выглядела чистой и организованной.

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Косметика и принадлежности для макияжа

Ванная комната может показаться едва ли не идеальным местом для хранения косметики, однако не стоит там держать ничего, чем вы не пользуетесь каждый день. Организованные люди или используют все вещи, которые выставлены на полке, или убирают те, что являются ненужными.

Ваш ежедневный тональный крем и тушь могут остаться, однако некоторые продукты все же следует безопасно хранить в другом месте.



Не стоит класть косметику в ванной / Фото Pexels

Лекарства

Медицинские средства точно не стоит держать в ванной комнате. И нужно обратить внимание на то, что многие средства нужно хранить в прохладном, сухом месте или в холодильнике. И влага и тепло ванной могут плохо повлиять на многие препараты.

Книги и журналы

Нередко можно увидеть склад журналов в ванной комнате. Впрочем, держать их там – совсем не лучшая идея. Влажность и изменения в температуре могут привести к порче бумаги, поэтому лучше не оставлять ее в комнате.

Если же журналы лежат чисто из декоративных соображений, тогда нужно найти альтернативы. Например, вы можете найти картины в рамках, которые защищены стеклом.

Случайные предметы

В общем вам нужно осмотреть всю ванную комнату и убедиться, что ничто в ней не вызывает случайного беспорядка. В вашей ванной для каждой вещи для каждой вещи должно быть свое место, и если какая-то вещь постоянно перемещается, это может означать, что для нее на самом деле место совсем не в ванной.

Вещи "про запас"

Наиболее организованные человека знают, что ванная комната – это вовсе не место для хранения дополнительных рулонов бумаги, ватных дисков и запасных моющих средств. Вместо этого найдите свободную полочку в шкафу где-нибудь, где места будет больше.

А если у вас дома уже есть специальное место для дополнительного инвентаря, тогда тем более не стоит забывать о нем.