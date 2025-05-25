Алкоголь вдома годиться не тільки для приготування коктейлів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Також ним можна замінити чимало дорогих засобів для чищення та заощадити гроші.

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Очистьте обробні дошки

Горілка – це ідеальний спосіб дезінфекції дерев'яних обробних дощок. Вона вбиває бактерії та віруси, а також може швидко випаровуватися, тому не пошкодить деревину, що чутлива до вологи.

Окрім того, горілка буде корисна й у тому, аби видалити запахи та плями з дощок, підносів та решти посуду, а також запобігти утворенню на них цвілі.

Натуральний освіжувач повітря

Ви можете виготовити свій натуральний освіжувач повітря з вашим улюбленим ароматом – і для цього вам також знадобиться горілка. Міцний алкоголь потрібно з'єднати з кількома краплями ефірної олії.

Горілка має антисептичні властивості, і вона не просто маскуватиме неприємні запахи, але й нейтралізуватиме їх.

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Освіжіть прання

Ви могли про це навіть не здогадуватися, та розлити горілку на одяг може бути досить корисним. Якщо у вас є спортивний одяг, на якому залишається запах навіть після прання, ви можете додати трохи горілки в барабан пральної машини під час чергового завантаження білизни.

До речі, раніше ми вже попереджали, які речі ніколи не можна викидати в унітаз.

Приберіть липкі залишки

Якщо потрібно прибрати етикетку з посуду чи пластику, зробити це можна за допомогою горілки. Вона легко прибирає сліди клею, скотчу та паперу. Нанесіть її прямо на залишки етикетки, дайте трохи настоятися, а тоді потріть губкою.

Продовжте життя зрізаним квітам

Коли вдома з'являється букет квітів, хочеться, аби він тішив око якомога довше. І для того, аби запобігти росту бактерій у вазі, ви можете додати кілька крапель горілки у воду зі зрізаними квітами. Вона є природним антисептиком, тож допоможе зберегти пелюстки рослин свіжими значно довше.



Горілка допоможе квітам стояти довше / Фото Pexels

Підсильте дію шампуню

Спирт може бути корисним в очищенні шкіри голови від накопичень бруду, у зменшенні кількості лупи та навіть допомагає від пухнастості волосся. Втім, як і будь-який засіб з догляду, ефективність горілки залежатиме від типу вашого волосся та шкіри.

Але якщо додати трохи горілки до шампуню, ви можете забезпечити своєму волоссю та шкірі голови періодичне глибоке очищення.