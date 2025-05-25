Алкоголь дома годится не только для приготовления коктейлей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Также им можно заменить немало дорогих чистящих средств и сэкономить деньги.

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Очистите разделочные доски

Водка – это идеальный способ дезинфекции деревянных разделочных досок. Она убивает бактерии и вирусы, а также может быстро испаряться, поэтому не повредит древесину, что чувствительна к влаге.

Кроме того, водка будет полезна и в том, чтобы удалить запахи и пятна с досок, подносов и остальной посуды, а также предотвратить образование на них плесени.

Натуральный освежитель воздуха

Вы можете изготовить свой натуральный освежитель воздуха с вашим любимым ароматом – и для этого вам также понадобится водка. Крепкий алкоголь нужно соединить с несколькими каплями эфирного масла.

Водка обладает антисептическими свойствами, и она не просто будет маскировать неприятные запахи, но и нейтрализовать их.

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Освежите стирку

Вы могли об этом даже не догадываться, и разлить водку на одежду может быть достаточно полезным. Если у вас есть спортивная одежда, на которой остается запах даже после стирки, вы можете добавить немного водки в барабан стиральной машины во время очередной загрузки белья.

Кстати, ранее мы уже предупреждали, какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитаз.

Уберите липкие остатки

Если нужно убрать этикетку с посуды или пластика, сделать это можно с помощью водки. Она легко убирает следы клея, скотча и бумаги. Нанесите ее прямо на остатки этикетки, дайте немного настояться, а потом потрите губкой.

Продлите жизнь срезанным цветам

Когда дома появляется букет цветов, хочется, чтобы он радовал глаз как можно дольше. И для того, чтобы предотвратить рост бактерий в вазе, вы можете добавить несколько капель водки в воду со срезанными цветами. Она является природным антисептиком, поэтому поможет сохранить лепестки растений свежими значительно дольше.



Водка поможет цветам стоять дольше / Фото Pexels

Усильте действие шампуня

Спирт может быть полезным в очистке кожи головы от накоплений грязи, в уменьшении количества перхоти и даже помогает от пушистости волос. Впрочем, как и любое средство по уходу, эффективность водки будет зависеть от типа ваших волос и кожи.

Но если добавить немного водки к шампуню, вы можете обеспечить своим волосам и коже головы периодическое глубокое очищение.