Мурахи – це маленькі, але досить неприємні комахи, що часто оселяються у людських житлах, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ліквідатор". Позбутися від них можливо, але зробити це часом не так просто, як може здатися. Та кілька народних способів та лайфхаків все ж можуть стати у пригоді.

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Як позбутися мурах у домі?

Якщо ви помітили, що по стінах квартири повзають маленькі мурашки, це сигнал, що з ними вже час починати боротьбу. Що довше ви відкладатимете це, то складніше буде прогнати комах. І усі методи дезінсекції можна поділити на два: народні та промислові. І другі зазвичай є набагато ефективнішими.

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Та якщо ви не хочете користуватися хімією у своєму домі, тоді можна скористатися такими засобами:

сода;

сіль;

господарське мило;

ефірні олії;

зелень петрушки та м'яти.

Також не люблять ці комахи і запаху лаванди та полину. Ефективність показали й лимонний сік та нашатирний спирт. Використовувати їх слід так: розведіть трохи лимонного соку чи спирту у воді та наповніть розчином пульверизатор. Після цього варто обробити ним місця, де ви найчастіше бачили комах. Мурахам таке точно не сподобається, і вони тікатимуть.



Мурах можна прогнати народними методами / Фото Pexels

З солі ж, господарського мила та соди виготовляють розчин, що заливають у мурашник. А ось олії та зелень можуть бути корисними не тільки від мурах, але й від комарів через свій яскравий та сильний аромат.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як позбутися мух у домі простими народними методами.

Окрім того, часто використовують і приманки: вони робляться з деяких ароматних продуктів, як-от фарш, курячий жовток, мед чи варення, з домішками борної кислоти. Суміш потрібно скачати у спеціальні кульки та розкласти біля місць, де ви помічали мурах.

Та приманки час від часу потрібно замінювати, аж поки вся колонія не зникне.