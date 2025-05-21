Певно, нікому не подобається мати справу з надокучливими мухами у домі, повідомляє 24 Канал. Дуже часто комахи є переносниками інфекцій, а також можуть досить швидко розмножуватися та заполонити дім. Тож варто одразу ж розібратися зі способами боротьби з ними.

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Чим можна прогнати мух з дому?

Для того, аби мухи зникли з вашої оселі, вам зовсім не обов'язково купувати в магазинах дорогі засоби. Натомість ви можете приготувати вдома кілька народних засобів, які діятимуть не гірше.

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Ось кілька простих засобів, що допоможуть позбутися мух:

Оцет . В літрі теплої води потрібно розчинити 100 мілілітрів оцту, а після цього змочити у цьому розчині губку. Після цього протріть ним усі поверхні дому – особливу увагу зверніть на кухонні стільниці, підвіконня, обробні дошки та вікна, адже на них мухи сідають найчастіше.

. В літрі теплої води потрібно розчинити 100 мілілітрів оцту, а після цього змочити у цьому розчині губку. Після цього протріть ним усі поверхні дому – особливу увагу зверніть на кухонні стільниці, підвіконня, обробні дошки та вікна, адже на них мухи сідають найчастіше. Ефірні олії . Деякі запахи рослин, зокрема, гвоздика, базилік, лаванда, м'ята та евкаліпт – є надзвичайно неприємними для мух. І ефірні олії з цими запахами можуть дуже добре подіяти на кількість мух у вашому домі. Налийте воду в пульверизатор та додайте олію, а тоді регулярно розпорошуйте суміш по кімнаті.

. Деякі запахи рослин, зокрема, гвоздика, базилік, лаванда, м'ята та евкаліпт – є надзвичайно неприємними для мух. І ефірні олії з цими запахами можуть дуже добре подіяти на кількість мух у вашому домі. Налийте воду в пульверизатор та додайте олію, а тоді регулярно розпорошуйте суміш по кімнаті. Пучки лікарських трав. Пижму, полин, лавр та бузина – це чудові рослини, що допомагають у боротьбі з мухами. Не люблять комахи також і бадилля томатів та черемху. Ви можете розвішати пучки трав над стелею, або ж розкласти у шафах.



Мух можна прогнати неприємними запахами / Фото Pexels

Цитрусові. Візьміть лимон, апельсин та гвоздику і наріжте фрукти частинками. Ці частинки потрібно розкласти по підвіконнях та шафах, а всередину скибочок підкладіть гвоздику. Слідкуйте за тим, аби фрукти не пропали – адже тоді замість мух можуть з'явитися не менш надокучливі мошки. Та раніше ми вже розповідали, як можна легко позбутися дрібної мошки на кухні.

Втім, ці способи – не єдині, які дозволяють прогнати мух. Наприклад, чимало людей для відваблення неприємних комах використовують алкоголь. Достатньо перелити трохи горілки в пульверизатор та трохи обприскати нею дім, як мухи зникнуть – вони просто не зможуть стерпіти цього запаху.

Окрім того, можна розкласти в домі й цибулю – її запах може також виявитися для шкідників згубним.