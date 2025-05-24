Муравьи – это маленькие, но довольно неприятные насекомые, что часто поселяются в человеческих жилищах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ликвидатор". Избавиться от них возможно, но сделать это порой не так просто, как может показаться. И несколько народных способов и лайфхаков все же могут пригодиться.

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Как избавиться от муравьев в доме?

Если вы заметили, что по стенам квартиры ползают маленькие муравьи, это сигнал, что с ними уже пора начинать борьбу. Чем дольше вы будете откладывать это, тем сложнее будет прогнать насекомых. И все методы дезинсекции можно разделить на два: народные и промышленные. И вторые обычно намного эффективнее.

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Но если вы не хотите пользоваться химией в своем доме, тогда можно воспользоваться такими средствами:

сода;

соль;

хозяйственное мыло;

эфирные масла;

зелень петрушки и мяты.

Также не любят эти насекомые и запаха лаванды и полыни. Эффективность показали и лимонный сок и нашатырный спирт. Использовать их следует так: разведите немного лимонного сока или спирта в воде и наполните раствором пульверизатор. После этого следует обработать им места, где вы чаще всего видели насекомых. Муравьям такое точно не понравится, и они будут убегать.



Муравьев можно прогнать народными методами / Фото Pexels

Из соли же, хозяйственного мыла и соды изготавливают раствор, что заливают в муравейник. А вот масла и зелень могут быть полезными не только от муравьев, но и от комаров из-за своего яркого и сильного аромата.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как избавиться от мух в доме простыми народными методами.

Кроме того, часто используют и приманки: они делаются из некоторых ароматных продуктов, например фарш, куриный желток, мед или варенье, с примесью борной кислоты. Смесь нужно скатать в специальные шарики и разложить возле мест, где вы замечали муравьев.

И приманки время от времени нужно заменять, пока вся колония не исчезнет.