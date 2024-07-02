Почему плохо смывается вода в унитазе: исправить проблему можно за минуту

Если вы заметили, что слив в унитазе стал слабее, чем раньше, это может быть признаком проблемы с сантехникой.

Причин, из-за которых унитаз плохо смывает воду, может быть несколько, и только после того, как вы определите, что произошло у вас, можно будет переходить к решению проблемы.

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Проблемы с бачком

Прежде всего вам нужно обратить внимание на бачок и проверить, не кроется ли проблема со сливом там. Например, низкий уровень воды может мешать нормальному сливу. Убедитесь, что вода в бачке всегда наполняется до нормального уровня. Если нужно, отрегулируйте поплавок.

Слабый слив. В таком случае вам нужно проверить, не засорился ли сливной механизм в бачке и при необходимости очистить его от ржавчины и грязи.

Неправильная установка. Вам нужно убедиться, что бачок правильно подключен к унитазу и корректно установлен.



Слив в унитазе можно отремонтировать / Фото Pexels

Засорение туалета

Самая распространенная проблема – это засорение в сифоне. Если проблема именно в нем, тогда вам нужно использовать вантуз или прочистной тросик для того, чтобы устранить засор.

Иногда мусор собирается и в канализационной трубе, и здесь справиться самостоятельно, скорее всего, не удастся, и придется обратиться за помощью к сантехнику. Также посмотрите, не остались ли в унитазе предметы вроде влажных салфеток или гигиенических средств, а также пищевых отходов.

Неправильная конструкция

Иногда унитазы просто имеют неправильную форму чаши и спроектированы так, что вода не распределяется равномерно, а это в конечном итоге приводит к плохому сливу.

Слабый напор воды также может быть проблемой.