Що робити, коли в помідорів покрутилося листя: дійсно ефективні засоби

Скручування листя помідорів на вашому городі може бути раннім симптомом захворювання, яке може погубити весь ваш урожай. І якщо ви хочете побачити помідори на кущах, потрібно негайно подбати про правильні обробки.

Якщо ви почали вирощувати помідори в себе на ділянці, ви можете помітити на кущах неприємний симптом – листя помідор скручується човником. Це – індикатор того, що на грядки вам потрібно звернути додаткову увагу.

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Чому скручується листя на помідорах

Причин у деформації може бути кілька: й неправильний догляд, і захворювання, і нестача поживних речовин. Й перед тим, як починати надто сильно перейматися, вам потрібно звернути увагу на кілька важливих факторів

Полив

Одна з найбільш поширених помилок, яких припускаються городники – це неправильний, а саме недостатній полив помідорів. Тоді листочки починають скручуватися та зменшують швидкість випаровування води. Так само листя, до речі, може реагувати й на надлишок вологи у сезон дощів.

Хвороби на кущах

Скручування листя може свідчити про те, що помідори уразив вертицильоз, бактеріоз чи верхівкова гниль. І для того, щоб визначити, чи це дійсно інфекція, придивіться до супутніх симптомів: пожовтіння стебел та листків, поява плям на плодах, гниття верхівки.

Надлишок добрив

Іноді підживлення й справді буває надто багато, тож у цій справі важливо не перестаратися. А вже після того, як ви визначили, що саме стало причиною проблеми, ви можете перейти до її розв'язання.



За помідорами потрібно доглядати / Фото Pexels

Як вилікувати скручене листя на помідорах

Розпочинати лікування потрібно якомога швидше після того, як ви помітили проблеми. Зверніть увагу на те, що влітку помідори потрібно поливати кожні 2 – 3 дні. А коли йдуть затяжні дощі, помідорну ділянку рекомендують накривати плівкою з отворами для повітря.

Коли опади надто часті, це також може призвести до того, що вимиваються поживні речовини, тож можна подумати й про внесення добрив.

А якщо на грядки потрапила інфекція, потрібно негайно обробити їх від шкідників. Якщо визначити захворювання самостійно не вдається, ви можете використати універсальні інсектициди для томатів. Втім, якщо овочі заражені бактеріозом, їх простіше просто викопати, а не лікувати.

Якщо ж листя скручується через дефіцит кальцію, у якості підживлення ви можете використати кальцієву селітру. 25 грамів речовини потрібно розвести у 10 літрах води та полити під кожен кущ.