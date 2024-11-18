5 причин, через які ви постійно відчуваєте себе голодними, і як це виправити

Голод може проявлятися у різних формах: від бурчання в шлунку до головного болю, але в будь-якому випадку це неприємно. Особливо, якщо ви начебто тільки нещодавно поїли.

Причини, через які ми відчуваємо голод, дуже різноманітні і іноді не мають взагалі нічого спільного з їжею, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Strong. І хоча голод є важливою підказкою для тіла, що час зарядитися поживними речовинами, іноді він може вказувати й на зовсім інше.

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Ви недостатньо спите

Наступного разу, коли ви потягнетеся за перекусом, запитайте себе, а чи не потрібно вам замість цього подрімати. Дієтологиня Дженніфер Гілберт переконує, що достатній сон на день – це від семи до дев’яти годин, залежно від людини. А якщо ви спатимете менше, тоді це може призвести до короткочасного сплеску гормону греліну, який підвищує апетити, а також до падіння лептину – гормону, що мав би його знижувати.

Ви зневоднені

Чимало людей відчувають млявість та запаморочення і думають, що їм потрібно поїсти, проте насправді вини просто плутають голод зі спрагою.



Спрагу можна переплутати з голодом / Фото Pexels

Вживання приблизно 2 літрів води щодня буде ідеальним для гідратації, і коли настає “голод”, експерти радять спершу зробити ковток води, а вже потім шукати щось їсти.

Ви сидите на модній дієті

Не є великою таємницею, що різке обмеження калорій для схуднення може призвести до того, що ви будете відчувати себе голоднішими, ніж зазвичай. Та причина полягає не тільки в тому, що люди їдять менше під час дієти.

Проблема може ховатися і в іншому: дуже часто ці дієти виключають деякі групи продуктів, такі як білки, вуглеводи чи жири, а це зовсім не корисно для вашого організму.

Вам нудно

Так, навіть це може бути причиною! Якщо ви дивитеся фільм і помічаєте, що бездумно тягнетеся до чипсів чи печива, це може свідчити про те, що ви перекушуєте від нудьги. Дослідження виявило, що люди частіше їдять у період нудьги, тривоги чи депресії, ніж тоді, коли відчувають позитивні емоції.

У вашій їжі забагато солі

Ще одне дослідження у ‌Journal of Clinical Investigation показало, що дієти з високим вмістом натрію насправді можуть посилити відчуття голоду у довгостроковій перспективі. Причина полягає в тому, що натрій змушує організм утримувати рідину, а для її зберігання вам потрібно більше енергії та калорій.