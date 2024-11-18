5 причин, по которым вы постоянно чувствуете себя голодными, и как это исправить

Голод может проявляться в разных формах: от урчания в желудке до головной боли, но в любом случае это неприятно. Особенно, если вы вроде бы только недавно поели.

Причины, по которым мы чувствуем голод, очень разнообразны и иногда не имеют вообще ничего общего с едой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Strong. И хотя голод является важной подсказкой для тела, что время зарядиться питательными веществами, иногда он может указывать и на совсем другое.

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Вы недостаточно спите

В следующий раз, когда вы потянетесь за перекусом, спросите себя, а не нужно ли вам вместо этого вздремнуть. Диетолог Дженнифер Гилберт убеждает, что достаточный сон в день – это от семи до девяти часов, в зависимости от человека. А если вы будете спать меньше, тогда это может привести к кратковременному всплеску гормона грелина, который повышает аппетиты, а также к падению лептина – гормона, который должен был бы его снижать.

Вы обезвожены

Многие люди чувствуют вялость и головокружение и думают, что им нужно поесть, однако на самом деле они просто путают голод с жаждой.



Жажду можно перепутать с голодом / Фото Pexels

Употребление примерно 2 литров воды ежедневно будет идеальным для гидратации, и когда наступает “голод”, эксперты советуют сначала сделать глоток воды, а уже потом искать что-то есть.

Вы сидите на модной диете

Не является большой тайной, что резкое ограничение калорий для похудения может привести к тому, что вы будете чувствовать себя более голодными, чем обычно. Но причина заключается не только в том, что люди едят меньше во время диеты.

Проблема может скрываться и в другом: очень часто эти диеты исключают некоторые группы продуктов, такие как белки, углеводы или жиры, а это совсем не полезно для вашего организма.

Вам скучно

Да, даже это может быть причиной! Если вы смотрите фильм и замечаете, что бездумно тянетесь к чипсам или печенью, это может свидетельствовать о том, что вы перекусываете от скуки. Исследование показало, что люди чаще едят в период скуки, тревоги или депрессии, чем тогда, когда испытывают положительные эмоции.

В вашей еде слишком много соли

Еще одно исследование в journal of Clinical Investigation показало, что диеты с высоким содержанием натрия на самом деле могут усилить чувство голода в долгосрочной перспективе. Причина заключается в том, что натрий заставляет организм удерживать жидкость, а для ее хранения вам нужно больше энергии и калорий.