Якщо ви помітили, що після миття посуду у посудомийній машині він залишається жирним та не до кінця очищеним, ймовірно, ви припускаєтеся кількох неочевидних помилок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож для того, аби прилад працював, як слід, з ними потрібно розібратися.

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Ви не зішкрібаєте залишки їжі

Може бути велика спокуса відразу ж після обіду скласти усі тарілки та келихи у посудомийку, та робити так не можна. Перед цим його потрібно злегка сполоснути чи навіть пошкребти, аби видалити великі залишки їжі.

Якщо вони потраплять всередину посудомийки, можуть засмітити її та не дати ретельно очистити посуд.

Ви не завантажуєте посудомийну машину правильно

Найпоширеніша проблема – це неправильне завантаження посудомийної машини. Переконайтеся, що ви робите це саме так, як вказано виробником у посібнику з використання та догляду, який постачається разом із посудомийною машиною.

І також перевірте, що на посуді немає нічого, що може блокувати воду. Під час завантаження тарілок і чашок тримайте посуд подалі один від одного, аби він не блокував розпилювачі води та доступ до інших брудних тарілок.



Посудомийну машину потрібно правильно завантажувати / Фото Pexels

Ви перевантажуєте посудомийну машину

Перевантаження посудомийної машини зрештою призведе до того, що вам доведеться запускати її ще раз – адже посуд не помиється ретельно. Ефективне очищення можливе тільки у випадку, якщо ви дієте згідно з інструкцією та кладете стільки посуду, скільки передбачено виробником.

Окрім того, дуже важливо його рівномірно розподіляти всередині посудомийної машини, аби не блокувати розпилювачі води.

Ви використовуєте неправильну температуру

Іноді може виникнути спокуса заощадити гроші та використати коротший режим з більш прохолодною водою. Та низька температура води може й знизити ефективність миття посуду. Вона не зможе добре продезінфікувати чашки та тарілки, видалити залишки їжі, жиру та решти бруду.

Налаштуйте водонагрівач на 50 – 60 градусів, аби досягти належного результату.

Ви неправильно використовуєте мийний засіб

Вибір правильного засобу для чищення посуду за типом води має практично вирішальне значення у тому, наскільки якісно буде вимитий ваш посуд. Неефективний засіб не зможе розщепити жир та частинки бруду, і вони залишаться на тарілках та каструлях. Визначте жорсткість води у вашому домі та знайдіть мийний засіб відповідний до неї.