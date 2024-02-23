Посудомийна машина може бути способом заощадити час, але може статися так, що після того, як ви дістаєте його звідти, на ньому все ще залишається бруд. І проблема може бути у кількох факторах, що пов'язані із доглядом за приладом.

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Ви не миєте посуд попередньо

Звісно, мити посуд перед тим, як класти його до посудомийної машини може здаватися надмірним, проте це справді те, що вам потрібно робити. Навіть якщо у вас виникає спокуса відразу ж поставити тарілку чи блюдо у машину, спершу вам потрібно спорожнити посуд від залишків їжі.

Коли вся ця їжа потрапляє у прилад, це може призвести до того, що злив у ньому не працюватиме правильно. А також шматки їжі заважатимуть правильному розбризкуванню води.

Звісно, вам не потрібно ретельно мити посуд перед миттям у посудомийці, проте все ж сполосніть його та викиньте усі залишки, що залишилися на тарілках.

Ви неправильно завантажуєте машину

Ваші склянки брудні після миття, а на тарілках лишилися залишки вчорашньої вечері? Річ може бути у способі, в який ви завантажуєте свою посудомийну машину.

Зверніть увагу на інструкції виробника вашої посудомийної машини та переконайтеся, що ви усе робите правильно. В іншому ж випадку без бруду на посуді просто не обійтися.

До того ж не забувайте й про те, що не варто перевантажувати посудомийну машину; у такому випадку ви не зможете ретельно очистити посуд, і він однаково залишиться брудним.



Посуд потрібно завантажувати у правильному порядку / Фото Pexels

Ви використовуєте неправильні налаштування

Більшість посудомийних машин мають кілька налаштувань на вибір, і вони залежать від розміру завантаження, температури, тривалості циклу миття та необхідності додаткових полоскань.

Тож спробуйте замінити свій цикл миття посуду на більш потужний, якщо результат після миття вас не задовольняє.

Ваш засіб для миття не надто хороший

Можливо, ви не надто довго обдумуєте вибір засобу для миття посуду, але дарма. Насправді варто бути прискіпливими, адже саме це допоможе вам досягти хорошого результату. Експерти радять спробувати кілька різних марок для того, щоб побачити, яка з них підійде для вас найкраще.

Ви неправильно обираєте температуру води

Температура води – це дуже важливий фактор під час миття посуду. Для того, щоб результат був найкращим, вода має бути досить гарячою. Якщо ж вона прохолодна, то це може завадити правильному розчиненню мийного засобу та ускладнити боротьбу із жиром.

Окрім того, якщо тиск води буде не досить сильним, це може призвести до того, що мийний засіб не зможе активуватися так, як слід.