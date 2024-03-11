3 головні причини почати читати перед сном: ось що каже наука

Можливо, відпочинок із книгою у руках здається вам досить старомодним, втім, це справді може зміцнити не тільки ваше фізичне, але і психічне здоров'я. Тож вам варто спробувати цю нову звичку, і ви дуже швидко помітите, що ваш сон покращиться.

Мільйони людей полюбляють читання – чи то відкривати для себе нові історії, чи то поринати у ті, що вже давно відомі. І не дарма це хобі вважається надзвичайно корисним, адже читання справжніх книг може мати дуже великий вплив на ваше загальне самопочуття. Особливо, якщо ви будете читати перед сном.

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Які є переваги читання перед сном

Перш за все, читання, якщо ви не будете займатися ним надто пізно, допоможе вам швидше та простіше заснути. В середньому більшість здорових дорослих людей потребують від 10 до 20 хвилин для того, щоб заснути. Деякі люди можуть природним чином дуже легко засинати, тоді як іншим потрібна допомога для занурення у сон. І читання книг може бути саме тим, що сприятиме сонливості.

Одне дослідження показало, що люди, які читали перед сном, відчули, що їхній сон покращився. Втім, і тут є заковика: якщо ви будете читати за допомогою електронного пристрою, це може не принести очікуваного позитивного результату. Те, що вам потрібно – це звичайна справжня книга.

Натомість використання електронних пристроїв може призвести до того, що ви отримаєте більше шкоди, ніж користі.

Читання може зменшити стрес

Якщо ви не можете заснути через те, що ваші стрімкі думки заважають вам розслабитися, саме читання може бути тим, що вам допоможе. Ви могли про це не знати, та читання навіть всього 6 сторінок книги може зменшити ваш стрес на 68%. Виявляється, читання може мати навіть більший вплив на зниження напруги, ніж інші методи релаксації.

А враховуючи те, що середня швидкість для читання – це 1 сторінка за хвилину, вам не потрібно виділяти для цієї звички надто багато часу.



Читання допомагає зменшити напругу / Фото Pexels

Читання може підвищити когнітивні функції

Попри те, що читання точно є приємним заняттям, це також може бути досить корисною вправою для мозку. Це допоможе вам покращити пам'ять та підвищити загальні когнітивні функції. Так ви зможете зберегти свій розум гострим та спритним.

Окрім того, дослідники переконані, що часте читання у будь-який час доби асоціюється із зниженням ризику погіршення когнітивних функцій. Також це заняття може покращити ваші навички критичного мислення.