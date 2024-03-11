На жаль, вдома у вас навряд чи знайдуться безпечні для домашнього улюбленця рослини, тож не варто дозволяти їм їх їсти. Ветеринари також рекомендують звернути увагу на те, які саме квіти їсть кіт, адже деякі можуть бути дуже отруйними.

Цікаво Як доглядати за фіалками на підвіконні: будуть цвісти цілий рік

Вплив кімнатних рослин на здоров'я котів

Пам'ятайте про те, що навіть якщо рослина не містить у собі токсичних речовин, потрібно ще й пам'ятати про особливість реакції кожного організму, і у вашого кота може з'явитися алергія на якусь звичайну рослину.

Ще один фактор, який, безперечно, потребує уваги – це можливість механічних пошкоджень шлунково-кишкового тракту та ротової порожнини кота, які можуть відбутися під час поїдання рослин тваринами.

Також дуже важливо звернути увагу на те, чи ваш улюбленець справді їсть, чи просто гризе ваші кімнатні рослини. Якщо квіти тільки погризені – це означає, що тварина просто бавиться із рослиною, і небезпеки отруєння немає, адже вона не потрапляє до шлунка. Втім, все ще можлива травматизація ротової порожнини. Ваші подальші дії мають залежати від поведінки вашого улюбленця.

А ось у випадку, якщо ваш пухнастий друг їсть рослини, вам потрібно придивитися і до раціону, і до загального самопочуття тварини та роботи її шлунково-кишкового тракту. Зазвичай тварини починають їсти рослини через відсутність збалансованого раціону, а також для того, щоб виводити з організму шерсть.

Втім, якщо ви помітили зміни у самопочутті і поведінці кота, варто одразу ж звернутися до ветеринарної клініки.



Котам не варто їсти кімнатні рослини / Фото Pexels

Які рослини найотруйніші для тварин

Якщо у вас вдома є пухнастий улюбленець, подумайте про те, щоб заховати від нього подалі усі лілійні рослини, адже у них отруйні усі частини, а також ароїдні – з тієї ж причини. Небезпечними для котів також можуть бути деякі види папоротей та рослини, що мають молочний секрет.

Не варто давати котам їсти також пасльонові.