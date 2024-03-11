К сожалению, дома у вас вряд ли найдутся безопасные для домашнего любимца растения, поэтому не стоит позволять им их есть. Ветеринары также рекомендуют обратить внимание на то, какие именно цветы ест кот, ведь некоторые могут быть очень ядовитыми.

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Влияние комнатных растений на здоровье котов

Помните о том, что даже если растение не содержит в себе токсичных веществ, нужно еще и помнить об особенности реакции каждого организма, и у вашего кота может появиться аллергия на какое-то обычное растение.

Еще один фактор, который, бесспорно, требует внимания – это возможность механических повреждений желудочно-кишечного тракта и ротовой полости кота, которые могут произойти во время поедания растений животными.

Также очень важно обратить внимание на то, действительно ли ваш любимец ест, или просто грызет ваши комнатные растения. Если цветы только погрызенные – это означает, что животное просто играет с растением, и опасности отравления нет, ведь оно не попадает в желудок. Впрочем, все еще возможна травматизация ротовой полости. Ваши дальнейшие действия должны зависеть от поведения вашего любимца.

А вот в случае, если ваш пушистый друг ест растения, вам нужно присмотреться и к рациону, и к общему самочувствию животного и работы его желудочно-кишечного тракта. Обычно животные начинают есть растения из-за отсутствия сбалансированного рациона, а также для того, чтобы выводить из организма шерсть.

Впрочем, если вы заметили изменения в самочувствии и поведении кота, стоит сразу же обратиться в ветеринарную клинику.



Котам не стоит есть комнатные растения / Фото Pexels

Какие растения самые ядовитые для животных

Если у вас дома есть пушистый любимец, подумайте о том, чтобы спрятать от него подальше все лилейные растения, ведь у них ядовитые все части, а также ароидные – по той же причине. Опасными для котов также могут быть некоторые виды папоротников и растения, имеющие молочный секрет.

Не стоит давать котам есть также пасленовые.